Richard Gere diventa papà a quasi 71 anni (Di giovedì 23 aprile 2020) Ad agosto spegnerà 71 candeline, ma Richard Gere è ancora un uomo in forze: lo dimostra il fatto che è diventato papà del terzo figlio, il secondo avuto dalla moglie Alejandra Silva. A dare la notizia è la rivista Hola!, molto vicina alla coppia. La fonte però non specifica per ora nè il sesso nè il nome del bebè. Richard e Alexander hanno avuto il loro primo bambino, Alexander, nel 2019, ma entrambi erano già genitori: l’attore di Pretty Woman infatti è padre di Homer James Jigme, 19 anni, nato dal matrimonio con l’attrice Carey Lowell, mentre Alejandra Silva è mamma anche di Albert, nato dall’unione con Govind Friedland. Chi è Alejandra Silva Alejandra, 37 anni, si è fidanzata ufficialmente con Richard Gere nel dicembre 2017 con cui fa coppia fissa dal 2015, ... Leggi su tvzap.kataweb Richard Gere - padre per la terza volta a 70 anni

Richard Gere papà a 70 anni : parto top secret per la moglie Alejandra

Richard Gere diventa papà per la terza volta a 70 anni (Di giovedì 23 aprile 2020) Ad agosto spegnerà 71 candeline, maè ancora un uomo in forze: lo dimostra il fatto che èto papà del terzo figlio, il secondo avuto dalla moglie Alejandra Silva. A dare la notizia è la rivista Hola!, molto vicina alla coppia. La fonte però non specifica per ora nè il sesso nè il nome del bebè.e Alexander hanno avuto il loro primo bambino, Alexander, nel 2019, ma entrambi erano già genitori: l’attore di Pretty Woman infatti è padre di Homer James Jigme, 19, nato dal matrimonio con l’attrice Carey Lowell, mentre Alejandra Silva è mamma anche di Albert, nato dall’unione con Govind Friedland. Chi è Alejandra Silva Alejandra, 37, si è fidanzata ufficialmente connel dicembre 2017 con cui fa coppia fissa dal 2015, ...

HuffPostItalia : Richard Gere è diventato padre per la terza volta a 71 anni - Lino_2701x : @FrancescaCphoto Ovvio che tutto è soggettivo ma è indubbio che di primo acchito, Richard Gere 'attira' più di Gian… - bnotizie : Richard Gere di nuovo papà a 70 anni: `Parto segreto in quarantena` - bnotizie : Richard Gere papà a 70 anni: parto top secret per la moglie Alejandra - spodestata : Senti Richard Gere Ok sei un figo anche a 70 anni ma ti sembrava proprio il caso di diventare padre un’altra volta?… -