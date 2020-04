Rezza: “Non è possibile lockdown per più di 2-3 mesi. Ecco come sarà la fase 2. E sulla ripresa del campionato…” (Di giovedì 23 aprile 2020) Il direttore del dipartimento di malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, Giovanni Rezza, è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format ‘I Lunatici’ parlando di numerosi aspetti legati alla fase 2 in partenza dal 4 maggio. “In Italia stiamo meglio rispetto a uno o due mesi fa. Il numero di casi scende, diminuisce l’afferenza agli ospedali e la congestione delle terapie intensive. Resta ancora piuttosto alto purtroppo il numero dei decessi. Le cose stanno migliorando grazie a questo lockdown che è stato dichiarato l’undici marzo e che sta dando i suoi frutti. Certe decisioni di aperture spettano tuttavia alla politica, non si può tenere un Paese in lockdown per più di due o tre mesi, questo è certo”. “come sarà la ‘fase 2’? Credo che ci ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - Gianni Rezza fa chiarezza sulle riaperture a Maggio : “Non si può tenere un Paese in lockdown per 2-3 mesi”

“Non voglio essere il becchino del calcio italiano”. Gravina da Fazio chiede chiarezza al governo

Coronavirus - polemiche su Bertolaso : “Non rispetta le misure di sicurezza” (Di giovedì 23 aprile 2020) Il direttore del dipartimento di malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, Giovanni, è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format ‘I Lunatici’ parlando di numerosi aspetti legati alla2 in partenza dal 4 maggio. “In Italia stiamo meglio rispetto a uno o duefa. Il numero di casi scende, diminuisce l’afferenza agli ospedali e la congestione delle terapie intensive. Resta ancora piuttosto alto purtroppo il numero dei decessi. Le cose stanno migliorando grazie a questoche è stato dichiarato l’undici marzo e che sta dando i suoi frutti. Certe decisioni di aperture spettano tuttavia alla politica, non si può tenere un Paese inper più di due o tre, questo è certo”. “sarà la ‘2’? Credo che ci ...

CalcioWeb : #Rezza: 'Non è possibile #lockdown per più di 2-3 mesi. Ecco come sarà la fase 2. E sulla ripresa del campionato...… - La7tv : #lariachetira Giovanni #Rezza (ISS) sulle tesi di Luc #Montagnier, in base alle quali il #Covid19 sarebbe stato cre… - sulsitodisimone : 'Il virus non si spegnerà da solo', assicura Rezza - LaNotifica : Coronavirus, Rezza (Iss): “Il virus non si spegnerà da solo. Quanto alle vacanze estive meglio essere pragmatici”… - News24Italy : #'Il virus non si spegnerà da solo', assicura Rezza -