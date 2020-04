Pomeriggio 5 | Barbara D’Urso smaschera un impostore in diretta TV

Leggi su bigodino

(Di giovedì 23 aprile 2020) Durante questo periodo di quarantena, nonostante la situazione sia drammatica, ci sono anche delle persone che decidono di infrangere le regole aggirando il sistema. Nel Varese, undi questi ha messo su un bel teatrino.D’Urso, in una puntata di5, lo hato inTV. Nonostante la tragicità della situazione, sembra che le coscienze di molti non abbiamo subito alcun impatto, ma che siano rimaste sporche come sempre. È il caso di quest’uomo nel Varese che, per potersi muovere liberamente, andando contro le regole, ha deciso di fingersi un infermiere di ritorno da un turno in ospedale. Il gran furbone, orgoglioso di essere riuscito ad uscire dal confine del suo comune con questa bugia, ha deciso di raccontare la sua impresa così nobile sul web, ...