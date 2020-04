Nonna Erminia compie 112 anni | è la donna più anziana d’Italia | “Ma va | sono la più

Leggi su meteoweb.eu

(Di giovedì 23 aprile 2020) “Ma va,la più vecchia”, ha detto svegliandosi stamattinaBianchini Defilippi, che oggi112: è l’attuale decana d’Italia e tra le più longeve d’Europa. Insieme a sua figlia Ninfa, vive nel cuore delle Langhe, a Ricca di Diano d’Alba. Tra i segreti della sua longevità, svela di non rinunciare ogni giorno a un uovo alla coque con un po’ di sale e camomilla e di preferire rimedi naturali alle medicine, oltre al grande amore per i gatti. Nata il 23 aprile 1908 a Rocchetta Belbo, sempre nelle Langhe, quella diè una vita non solo lunga, ma anche ricchissima di eventi. La signoraha trascorso la sua vita lavorando nei campi e si è sempre presa cura dei suoi 4 figli: oggi ha otto nipoti e sette pronipoti. Suo marito Luigi Fazio, con cui si era trasferita a Cossano ...