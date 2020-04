“Non dovevano”. Furia Flavio Briatore, l’attacco è pesantissimo: quella notizia non doveva uscire (Di giovedì 23 aprile 2020) Dopo il divorzio tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, avvenuto nel 2017, ciclicamente sono circolate voci di un ritorno di fiamma tra i due, che sono rimasti in buoni rapporti per il bene del figlio Nathan Falco, 10 anni. In questo periodo l’ex coppia si è riavvicinata a causa dell’emergenza sanitaria per trascorrere la quarantena insieme a Montecarlo. In queste ore la tranquillità della famiglia Briatore ha vacillato a causa di un gossip-bomba che riguarda proprio l’imprenditore. Flavio Briatore avrebbe pure una nuova fidanzata, l’affascinante Dana. A rivelarlo è stato il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 22 aprile 2020. Sembra che questa nuova liaison sia iniziata da poco e che Briatore stia facendo il possibile per tenerla top secret: “Flavio Briatore avrebbe una nuova fiamma e si tratterebbe della ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 23 aprile 2020) Dopo il divorzio traed Elisabetta Gregoraci, avvenuto nel 2017, ciclicamente sono circolate voci di un ritorno di fiamma tra i due, che sono rimasti in buoni rapporti per il bene del figlio Nathan Falco, 10 anni. In questo periodo l’ex coppia si è riavvicinata a causa dell’emergenza sanitaria per trascorrere la quarantena insieme a Montecarlo. In queste ore la tranquillità della famigliaha vacillato a causa di un gossip-bomba che riguarda proprio l’imprenditore.avrebbe pure una nuova fidanzata, l’affascinante Dana. A rivelarlo è stato il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 22 aprile 2020. Sembra che questa nuova liaison sia iniziata da poco e chestia facendo il possibile per tenerla top secret: “avrebbe una nuova fiamma e si tratterebbe della ...

TramontiGiorgio : @MarsellaLuca Quante cialtronate in tre righe! Ritornate nelle fogne dalle quale non dovevano lasciarvi uscire. - sunggvk : poi per questa e la prossima settimana ho un casino di compiti da fare e menomale che non dovevano darci troppa rob… - pellesanaebella : @Rinaldi_euro Ma i 5? non dovevano essere l'antipolitica? A conti fatti sono i peggiori di sempre, senza cultura pe… - MarcoCiarmatori : @LaMerlettaia Ma me li ricordo solo io i nazisalutisti che dicevano che i fumatori non dovevano avere accesso alle terapie intensive? - _lucenera : @VittorioSgarbi @_Carabinieri_ @MinisteroDifesa @Pontifex_it @oss_romano @Avvenire_Nei @fam_cristiana @Adnkronos… -

Ultime Notizie dalla rete : “Non dovevano”