Louis di Cambridge compie 2 anni | party speciale in giardino

(Di giovedì 23 aprile 2020) Il piccolo, terzogenito del principe William e di Kate Middleton, spegne due candeline. Il bimbo si trova in quarantena con i genitori, i fratelli George e Charlotte, e festeggerà incon...

Il piccolo Louis, terzogenito del principe William e di Kate Middleton, spegne due candeline. Il bimbo si trova in quarantena con i genitori, i fratelli George e Charlotte, e festeggerà in giardino ...E i 2 anni di Louis di Cambridge sono stati l'occasione per riportare l'attenzione sull'irresistibile terzo figlio di Kate Middleton e William, rendendolo protagonista di scatti che sono un inno alla ...