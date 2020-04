Il CSKA Mosca evita il fallimento | ora è della banca statale russa

DiMarzio : #CSKAMosca salvato dalla banca di stato: i dettagli - marcullo02 : RT @DiMarzio: #CSKAMosca salvato dalla banca di stato: i dettagli - Noovyis : (La banca statale russa acquista il 77,63% delle azioni del CSKA Mosca salvando il club) Playhitmusic - - Elektroteo : RT @DiMarzio: #CSKAMosca salvato dalla banca di stato: i dettagli - Lenzini81 : RT @DiMarzio: #CSKAMosca salvato dalla banca di stato: i dettagli -

Ultime Notizie dalla rete : CSKA Mosca

GianlucaDiMarzio.com

Il CSKA Mosca, una delle più importanti e gloriose società di calcio della Russia, ha rischiato seriamente il fallimento. Il club che era in cattive acque è stato salvato dalla banca statale russa che ...perché durante l'anno abbiamo lavorato molto bene e stavamo preparandoci al meglio per il tratto conclusivo. Ho grandi aspettative per il prossimo anno" ha chiosato l’ex Cska Mosca.