Fernanda Lessa nell’occhio del ciclone | Le accuse di stregoneria fuori dal GF Vip

Leggi su meteoweek

(Di giovedì 23 aprile 2020) Nella casa l’accusa didal Grande Fratello Vip la passione per l’horror:nell’occhio deldi nuovo. La ex gieffina brasiliananell’occhio delper il suo video scioccante mentre, con le forbici, simula di pugnalarsi. In un’intervista sulla sua esperienza nella casa, spiega il perché di quel gesto. … L'articolonell’occhio delLedidal GF Vip proviene da www.meteoweek.com.