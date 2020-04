Coronavirus: tariffe diverse a seconda degli orari e stop ai biglietti cartacei: così ci sposteremo su aerei, treni, metro e bus (Di giovedì 23 aprile 2020) La ripresa interesserà per ora 2,7 milioni di lavoratori. Dagli spostamenti in città a quelli più a lungo raggio ecco le misure allo studio delle aziende della mobilità Leggi su corriere Emergenza Coronavirus : taglio delle tariffe di elettricità e gas (Di giovedì 23 aprile 2020) La ripresa interesserà per ora 2,7 milioni di lavoratori. Dagli spostamenti in città a quelli più a lungo raggio ecco le misure allo studio delle aziende della mobilità

RettaroliS : RT @laura_maffi: Coronavirus, la Regione Sardegna spende 18,5 milioni di euro per 4 milioni di mascherine da una società calabrese. Lo stes… - il_piccolo : #Coronavirus Monfaltaxi: «Tariffe a 5 euro per favorire spostamenti» - Marotta14Mauro : RT @laura_maffi: Coronavirus, la Regione Sardegna spende 18,5 milioni di euro per 4 milioni di mascherine da una società calabrese. Lo stes… - gfinig : RT @laura_maffi: @matteosalvinimi Coronavirus, la Regione Sardegna spende 18,5 milioni di euro per 4 milioni di mascherine da una società c… - citrocarla : RT @laura_maffi: Coronavirus, la Regione Sardegna spende 18,5 milioni di euro per 4 milioni di mascherine da una società calabrese. Lo stes… -