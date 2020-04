Coronavirus, Enti locali: al via ciclo webinar su rinegoziazione mutui (Di giovedì 23 aprile 2020) (Teleborsa) – In vista dell’operazione di rinegoziazione dei mutui degli Enti locali con Cassa Depositi e Prestiti – il cui avvio, previsto nel mese di maggio, verrà formalizzato con una circolare attuativa di imminente emanazione – CDP, ANCI, IFEL e UPI hanno organizzato un ciclo di seminari via web, suddivisi su base territoriale, che partiranno dal prossimo 30 aprile. I webinar – si legge in una nota – saranno finalizzati a fornire supporto agli amministratori e ai servizi finanziari degli Enti locali sull’iter, sugli aspetti documentali e sui termini di adesione all’operazione. La rinegoziazione dei mutui approvata da CDP, anche su richiesta di ANCI e UPI, nell’ambito delle iniziative di supporto per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, prevede, per tutti i prestiti che saranno rinegoziati dagli Enti ... Leggi su quifinanza Coronavirus - muore il 25% dei pazienti in terapia intensiva

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA : si va verso gli spostamenti al di fuori del Comune di residenza?

Coronavirus - Napoli : 200 mascherine trasparenti per i sordi. L’iniziativa di due associazioni (Di giovedì 23 aprile 2020) (Teleborsa) – In vista dell’operazione dideideglicon Cassa Depositi e Prestiti – il cui avvio, previsto nel mese di maggio, verrà formalizzato con una circolare attuativa di imminente emanazione – CDP, ANCI, IFEL e UPI hanno organizzato undi seminari via web, suddivisi su base territoriale, che partiranno dal prossimo 30 aprile. I– si legge in una nota – saranno finalizzati a fornire supporto agli amministratori e ai servizi finanziari deglisull’iter, sugli aspetti documentali e sui termini di adesione all’operazione. Ladeiapprovata da CDP, anche su richiesta di ANCI e UPI, nell’ambito delle iniziative di supporto per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, prevede, per tutti i prestiti che saranno rinegoziati dagli...

Agenzia_Ansa : Terminata dopo circa due ore la cabina di regia governo-enti locali. Conte: 'Per la prossima estate campagna 'Viagg… - ForzaItaliaMN : RT @annalisabaroni: La selezione dei #Bandi di #RegioneLombardia aggiornati al mese di aprile 2020 e uno speciale sull’emergenza Coronaviru… - annalisabaroni : La selezione dei #Bandi di #RegioneLombardia aggiornati al mese di aprile 2020 e uno speciale sull’emergenza Corona… - GPalombelli : Per la #rinegoziazione dei #mutui degli #entilocali con Cassa Depositi e Prestiti – che si avvierà dal mese di magg… - Miki_2313 : RT @Agenzia_Ansa: Terminata dopo circa due ore la cabina di regia governo-enti locali. Conte: 'Per la prossima estate campagna 'Viaggio in… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Enti Coronavirus, Enti locali: al via ciclo webinar su rinegoziazione mutui Il Messaggero Ottaviano, il Coronavirus fa annullare la Festa di San Michele: ci sarà solo la messa

che saranno svolte nel rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla prevenzione del contagio da Covid-19. In particolare, venerdì 8 maggio verrà celebrata la santa messa per motivi di sicurezza non ...

Circumvesuviana, niente treni e stazioni chiuse anche il 25 Aprile ed il Primo Maggio

Ad affermarlo è stata l’Ente Autonomo Volturno con un comunicato diramato nel ... in questo periodo di chiusura della cosiddetta fase uno di emergenza covid-19, le linee EAV su ferro resteranno chiuse ...

che saranno svolte nel rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla prevenzione del contagio da Covid-19. In particolare, venerdì 8 maggio verrà celebrata la santa messa per motivi di sicurezza non ...Ad affermarlo è stata l’Ente Autonomo Volturno con un comunicato diramato nel ... in questo periodo di chiusura della cosiddetta fase uno di emergenza covid-19, le linee EAV su ferro resteranno chiuse ...