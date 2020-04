Coronavirus, Bruno Vespa dona respiratori all’Asl di Taranto (Di giovedì 23 aprile 2020) Il noto giornalista ha fatto la donazione in Puglia per un valore complessivo di 25mila euro. I respiratori si trovano nel reparto di Rianimazione del “San Giuseppe Moscati”, allestito per il Coronavirus. Bruno Vespa compie un gesto a dir poco nobile, in questi giorni in cui il Coronavirus purtroppo continua a mietere vittime in Italia. … L'articolo Coronavirus, Bruno Vespa dona respiratori all’Asl di Taranto proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Coronavirus : Bruno Bossio - ‘su app serve voto unanime Parlamento’

Coronavirus - Porta a porta - oggi Martedí 21 Aprile da Bruno Vespa il confronto tra Attilio Fontana e Vincenzo De Luca (VIDEO)

Coronavirus - Bruno Bossio (Pd) : "Contributo di solidarietà da chi ha di più" (Di giovedì 23 aprile 2020) Il noto giornalista ha fatto lazione in Puglia per un valore complessivo di 25mila euro. Isi trovano nel reparto di Rianimazione del “San Giuseppe Moscati”, allestito per ilcompie un gesto a dir poco nobile, in questi giorni in cui ilpurtroppo continua a mietere vittime in Italia. … L'articoloall’Asl diproviene da www.meteoweek.com.

Giacinto_Bruno : RT @SkyTG24: Coronavirus, per spiagge libere l’idea di “Safe Beach Space” con nastro e picchetti. FOTO - Giacinto_Bruno : Coronavirus: quanto si dovrebbe pagare per le mascherine @MIUI| - Giacinto_Bruno : Coronavirus: valanga di accertamenti fiscali in arrivo @MIUI| - Giacinto_Bruno : Coronavirus: la Cina avrebbe il quadruplo dei casi dichiarati @MIUI| - marfabilis : Bruno (@mab_sp125), vale a pena ver isso: -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Bruno Coronavirus, Bruno (Europa Verde): “Orgogliosi delle eccellenze della sanità ligure” IVG.it Coronavirus, Bruno Vespa dona respiratori all’Asl di Taranto

Il noto giornalista ha fatto la donazione in Puglia per un valore complessivo di 25mila euro. I respiratori si trovano nel reparto di Rianimazione del “San Giuseppe Moscati”, allestito per il ...

I Mondiali di beach volley si faranno nel 2022

La decisione è stata presa in considerazione della perpetuata situazione emergenziale causata dalla diffusione del COVID-19 e dallo spostamento al 2021 dei Giochi Olimpici ... Ha dichiarato il ...

Il noto giornalista ha fatto la donazione in Puglia per un valore complessivo di 25mila euro. I respiratori si trovano nel reparto di Rianimazione del “San Giuseppe Moscati”, allestito per il ...La decisione è stata presa in considerazione della perpetuata situazione emergenziale causata dalla diffusione del COVID-19 e dallo spostamento al 2021 dei Giochi Olimpici ... Ha dichiarato il ...