Beyond Blue ha una data di uscita e riemerge dalle profondità marine con un nuovo

E-Line Media, creatore del pluripremiato Never Alone, annuncia che Beyond Blue, l'avventura oceanica ispirata alla serie Blue Planet II, sarà lanciata su PC, Playstation 4 e Xbox One l'8 giugno 2020. Beyond Blue è ora disponibile anche tramite il servizio di abbonamento Apple Arcade, su dispositivi iPhone, iPad, iPod touch, Mac e Apple TV compatibili. Il nuovo trailer pubblicato mostra ulteriori scene tratte dal gioco focalizzato sull'esplorazione dell'oceano.

"Siamo estremamente entusiasti di condividere Beyond Blue con tutti", ha dichiarato Michael Angst, CEO di E-Line Media e direttore creativo di Beyond Blue. "Ci siamo preoccupati di creare ...

E-Line Media è lieta di annunciare che Beyond Blue è finalmente giunto alle fasi conclusive dello sviluppo, il lancio è fissato dunque per l’8 Giungo 2020, in occasione della Giornata Mondiale degli ...

