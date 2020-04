Aprilia | grave incidente sulla Nettunense | morto un uomo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 23 aprile 2020) Il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina &e; intervenuto questa mattina alle ore 5.40, nel Comune diin via, a seguito segnalazione di unstradale. Sul posto, la squadra territoriale dei Vigili del Fuoco diconstatava la presenza di una piccola utilitaria ed un autocisterna per trasporto di idrocarburi, entrambi incidentate per cause in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. L’intervento dei Vigili del Fuoco si &e; reso necessario per estrarre la persona dalla vettura e consegnarla ai sanitari. Il personale del 118, per&o;, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.unsu Il Corriere della Citt&a;.