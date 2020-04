Alvaro Morte nella miniserie The Head di Hulu-HBO, il trailer del thriller claustrofobico e corale in stile Lost (Di giovedì 23 aprile 2020) Dimenticatevi Il Professore de La Casa di Carta. nella miniserie Hulu-HBO The Head, Alvaro Morte è uno dei protagonisti di una trama a metà tra thriller e giallo: un mistero da risolvere in mezzo ai paesaggi bianchi e innevati del Polo Sud, nei mesi invernali senza sole, è il fil rouge della trama della nuova serie internazionale dei fratelli Álex e David Pastor. The Head è un thriller del genere sfida per la sopravvivenza, ambientato in una stazione polare in Antartide in cui un variegato team di ricercatori, noto come Winterers, porta avanti la sua ricerca sui cambiamenti climatici ed è incaricato di mantenere operativa la base durante le lunghe notti polari. nella stazione di ricerca antartica Polaris VI, il gruppo di scienziati impiegato durante i bui mesi invernali fa capo al noto biologo Arthur Wilde (John Lynch). Quando arriva la ... Leggi su optimagazine Netflix - La casa di carta : chi è Il Professore (Álvaro Morte) - carriera e vita privata

La casa di carta e Coronavirus - come sta Itziar Ituno : parla Alvaro Morte

Avete mai visto la moglie del Professore de La Casa di Carta? Ecco la compagna di Alvaro Morte (Di giovedì 23 aprile 2020) Dimenticatevi Il Professore de La Casa di Carta.-HBO Theè uno dei protagonisti di una trama a metà trae giallo: un mistero da risolvere in mezzo ai paesaggi bianchi e innevati del Polo Sud, nei mesi invernali senza sole, è il fil rouge della trama della nuova serie internazionale dei fratelli Álex e David Pastor. Theè undel genere sfida per la sopravvivenza, ambientato in una stazione polare in Antartide in cui un variegato team di ricercatori, noto come Winterers, porta avanti la sua ricerca sui cambiamenti climatici ed è incaricato di mantenere operativa la base durante le lunghe notti polari.stazione di ricerca antartica Polaris VI, il gruppo di scienziati impiegato durante i bui mesi invernali fa capo al noto biologo Arthur Wilde (John Lynch). Quando arriva la ...

laratotherescue : Se mi pagate ve li traduco io i tweet di Álvaro Morte dato che a quanto pare non può più manco scrivere in spagnolo… - xdarkandtwisty : Prontissima a thristare su un'altra serie di Alvaro Morte - tizianosmile1 : Io e Alvaro Morte siamo nati entrambi il 23 Febbraio, questo significa solo una cosa: - InsxneGreys : is Alvaro Morte o Farrukito??? - giuliaacolucci : @elelfodenajwa Ecco anche io. Solo che il selfie con Lana non lo vendo ?? solo che vorrei conoscere troppo sia lei..… -

Ultime Notizie dalla rete : Alvaro Morte Alvaro Morte nella miniserie The Head di Hulu-HBO, il trailer del thriller claustrofobico e corale in stile Lost OptiMagazine News Serie TV

L'interprete del ladro dal cuore d'oro ha parlato della sua vita prima della fama ottenuta grazie alla serie di Netflix. Negli ultimi anni Darko Peric, insieme ai colleghi Úrsula Corberó, Jaime ...

La Casa di Carta: Ciro Immobile ricrea una famosa scena del Professore

Il calciatore della Lazio ha voluto reinterpretare insieme alla moglie Jessica una delle scene più famose della serie: nel video che potete trovare seguendo il link alla fonte della notizia, è ...

L'interprete del ladro dal cuore d'oro ha parlato della sua vita prima della fama ottenuta grazie alla serie di Netflix. Negli ultimi anni Darko Peric, insieme ai colleghi Úrsula Corberó, Jaime ...Il calciatore della Lazio ha voluto reinterpretare insieme alla moglie Jessica una delle scene più famose della serie: nel video che potete trovare seguendo il link alla fonte della notizia, è ...