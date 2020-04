Alle Svalbard è arrivato il Sole di Mezzanotte: non tramonterà più fino al 22 agosto, 4 mesi di luce continua (Di giovedì 23 aprile 2020) La Norvegia è una delle poche località al mondo dove il tramonto si fonde con l’alba senza che ci sia oscurità in mezzo. Il Sole di Mezzanotte è un particolare fenomeno che si verifica solo in alcuni momenti dell’anno ed è visibile solo in prossimità dell’Artico nell’emisfero nord. La Norvegia, non per niente rinominata “terra del Sole di Mezzanotte”, è il posto ideale in cui vivere questo fenomeno a tratti inquietante ma affascinante. Ma cos’è il Sole di Mezzanotte? La definizione, di per sé, lo spiega già: si può vedere il Sole a Mezzanotte. In piena notte, quando il cielo normalmente dovrebbe essere una distesa buia, il Sole è chiaramente visibile. Al Polo Nord, il Sole di Mezzanotte può essere osservato per 6 mesi, senza alcuna interruzione. ... Leggi su meteoweb.eu Marco Casula - ricercatore Cnr alle Svalbard/ “Non posso tornare per il coronavirus..”

Cambiamenti climatici - oltre un milione di semi al sicuro nella banca della biodiversità alle Svalbard

Io penso che i miei clienti, quelli che hanno accettato i voucher, sapranno utilizzarli non appena sarà possibile. Certamente le crociere artiche, quelle alle isole Svalbard, tutti i viaggi che ...

Marco Casula, ricercatore Cnr alle Svalbard/ “Non posso tornare per il coronavirus..”

Casula è l’unico nostro connazionale nella “base” delle Svalbard: “Siamo in 30 persone in questo centro di ricerca internazionale ... L’invito che mi sento di fare gli italiani è quello di creare una ...

