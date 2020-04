Venom 2: Tom Hardy accenna a un crossover con Spider-Man, ma poi cancella il post (Di mercoledì 22 aprile 2020) Venom 2 potrebbe proporre un crossover con Spider-Man e un post di Tom Hardy, poi cancellato, sembrava confermarlo. Venom 2 potrebbe contenere anche un crossover con Spider-Man e Tom Hardy ha alimentato queste ipotesi con un post condiviso inizialmente online e poi rimosso dalle sue pagine. Sui social era infatti apparsa un'immagine, pubblicata da ComicBook, che sembrava confermare un potenziale incontro tra Eddie Brock e Peter Parker. Tom Hardy, dopo aver condiviso il breve teaser con cui ha svelato il logo di Venom: Let There Be Carnage, aveva pubblicato un'immagine creata da un artista in cui si mostrava Venom intento a mangiare Spider-Man. Il post è stato cancellato in pochi minuti, tuttavia i fan avevano già iniziato a ... Leggi su movieplayer Venom 2 : la nuova data di uscita e il titolo del film con Tom Hardy

Venom : Tom Hardy svela il surreale backstage video dello scontro tra i simbionti

Venom 2 : Tom Hardy e Woody Harrelson sul set prima del lockdown (FOTO) (Di mercoledì 22 aprile 2020)2 potrebbe proporre uncon-Man e undi Tom, poito, sembrava confermarlo.2 potrebbe contenere anche uncon-Man e Tomha alimentato queste ipotesi con uncondiviso inizialmente online e poi rimosso dalle sue pagine. Sui social era infatti apparsa un'immagine, pubblicata da ComicBook, che sembrava confermare un potenziale incontro tra Eddie Brock e Peter Parker. Tom, dopo aver condiviso il breve teaser con cui ha svelato il logo di: Let There Be Carnage, aveva pubblicato un'immagine creata da un artista in cui si mostravaintento a mangiare-Man. Ilè statoto in pochi minuti, tuttavia i fan avevano già iniziato a ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Venom 2: Tom Hardy svela il logo del film con un teaser - ROYUNKI : @inlovewithfede_ CAMEO DI SPIDERMAN AKA TOM HOLLAND NEL FUMETTO VENOM SI ALLEA CON SPIDERINO PER SCONFIGGERE CARNA… - IlariaLegittimo : RT @PandaRicky: Non fa nulla dover aspettare un anno, ma so che rivedrò Tom Hardy aka Venom #Venom2 - wooyoungsheart_ : RT @ROYUNKI: Ok CALMIAMOCI. È ufficiale. È UFFICIALE. RIVEDRÒ TOM HARDY IN VENOM. RIVEDRÒ VENOM IN TOM HARDY. ok basta. BASTA. https://t.… - POESHOLLAND : abbiamo una data per venom, quindi da adesso iniziano le preghiere circolari per far sì che in questo film ci sia q… -