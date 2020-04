Uomini e Donne, Armie Hammer corteggia Gemma Galgani? - (Di mercoledì 22 aprile 2020) Novella Toloni Si fa subito intrigante la nuova versione di "Uomini e Donne". Gemma chatta con un corteggiatore misterioso la cui identità nasconderebbe quella di un divo di Hollywood La nuova versione di "Uomini e Donne", che vede protagoniste Giovanna Abate e Gemma Galgani, è già entrata nel vivo. L’inedito format, che si basa su un corteggiamento virtuale a suon di messaggi in chat, sta già offrendo spunti importanti alle protagoniste. Se da una parte Giovanna Abate continua a sentire i corteggiatori conosciuti durante il trono classico, Gemma Galgani ha iniziato a chattare con tre Uomini misteriosi, ma uno di questi nasconderebbe un segreto. Insieme ad altri due corteggiatori, Occhi Blu si è fatto notare sin dal suo primo messaggio: "Scriverti mi dà modo di esternare le emozioni interiori. Sono un tenerone romanticone, ... Leggi su ilgiornale Alessandro Graziani/ "Sono sudato all'idea di vederti.." (Uomini e donne)

Uomini e Donne/ Anticipazioni 22 aprile : Giovanna chiude con Sammy?

Barbara De Santi/ Torna a Uomini e Donne e stuzzica Gemma : "beate te che..." (Di mercoledì 22 aprile 2020) Novella Toloni Si fa subito intrigante la nuova versione di "".chatta con untore misterioso la cui identità nasconderebbe quella di un divo di Hollywood La nuova versione di "", che vede protagoniste Giovanna Abate e, è già entrata nel vivo. L’inedito format, che si basa su unmento virtuale a suon di messaggi in chat, sta già offrendo spunti importanti alle protagoniste. Se da una parte Giovanna Abate continua a sentire itori conosciuti durante il trono classico,ha iniziato a chattare con tremisteriosi, ma uno di questi nasconderebbe un segreto. Insieme ad altri duetori, Occhi Blu si è fatto notare sin dal suo primo messaggio: "Scriverti mi dà modo di esternare le emozioni interiori. Sono un tenerone romanticone, ...

matteosalvinimi : #Salvini: Non si possono cancellare così i sacrifici delle donne e degli uomini che hanno combattuto la mafia. È un… - matteosalvinimi : Lo schifo di boss mafiosi scarcerati e mandati a casa con la scusa del Virus grida vendetta, è una resa dello Stato… - matteosalvinimi : Ci tengo a far arrivare questo messaggio alle donne e agli uomini della Polizia Locale di tutta Italia: grazie di c… - CristinaTaglini : RT @corpodelledonne: Zero o pochissime #donne in #TaskForce del #Governo Mi stupisco ci si stupisca.Non serve chiedere gentilmente:come ri… - NonnaMaria15 : RT @matteosalvinimi: Lo schifo di boss mafiosi scarcerati e mandati a casa con la scusa del Virus grida vendetta, è una resa dello Stato! N… -