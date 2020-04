Serie C, Capuano sul sorteggio-promozione: “non è pensabile giocarsi la serie B ai bussolotti” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Continuano le grandi discussioni sul futuro del campionato di serie C. Al momento sembra veramente azzardato parlare di ripresa della stagione, si fa sempre più strada l’ipotesi di una sospensione definitiva con la promozione delle prime tre di ogni girone. E la quarta? Tramite sorteggio, secondo alcune anticipazioni. Soluzione che però non convince e che dovrebbe essere rivista. Ha affrontato l’argomento Ezio Capuano, allenatore dell’Avellino. “Ritengo che sia impossibile ripartire in C. Per le capoliste – ha spiegato a Sportitalia – è un dato inconfutabile che hanno strameritato e parlo di Monza, Vicenza e Reggina, dunque meritano eccome la promozione. Riguardo la quarta onestamente il bussolotto lo lascerei alle massaie per giocare all’Enalotto. Non è assolutamente pensabile che presidenti che hanno investito ... Leggi su calcioweb.eu Ezio Capuano : «Inferiore a pochi allenatori di Serie A»

