Saud | l' ultimo sequestro

Leggi su feedproxy.google

(Di mercoledì 22 aprile 2020) La segregazione della principessa Basmah bintin una prigioneita, come lei stessa ha annunciato su Twittet (evidentemente non privata della tecnologia personale) è l'episodio della saga della repressione e di “rieducazione forzata” cui ha abituato la gestione degli affari interni da parte del principe Bin Salman. Forse non è un caso che le associazioni a favore dei diritti umani, cui la stessa principessa aderisce e offre sostegno, abbiano divulgato la notizia in concomitanza (...) - Mondo