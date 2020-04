Non voglio cambiare pianeta, su RaiPlay arriva il docutrip di Jovanotti (Di giovedì 23 aprile 2020) Non voglio cambiare pianeta, su RaiPlay arriva dal 24 aprile, in esclusiva e per 16 puntate, il docutrip realizzato da Jovanotti Dal 24 aprile in esclusiva su RaiPlay andrà in onda, per 16 puntate, il docutrip di Jovanotti dal titolo Non voglio cambiare pianeta. Una pedalata di 4000km e di 40 giorni tra Santiago del Cile e Buenos Aires, attraverso deserti, coste oceaniche, parchi nazionali, le Ande, le pampas, i villaggi sperduti e la grande città. Un desiderio di immersione totale nella natura, da conquistare metro dopo metro, salita dopo salita, in uno degli angoli più spettacolari del “bel pianeta”. Panorami poderosi e strade senza fine, villaggi sperduti e albe primordiali, incontri inattesi e la complice compagnia dei lama e dei guanacos incuriositi da questo loro simile con le ruote. Gli unici compagni di viaggio del “Jova”: una ... Leggi su dituttounpop Premier - stagione annullata? I calciatori non vogliono giocare - hanno paura del contagio

Jovanotti : «Non voglio cambiare pianeta - perché ci sto bene. Perché è la nostra casa»

