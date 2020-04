Marcello Lippi No ai play off in Serie A | si giochi a settembre | servono sacrifici

(Di mercoledì 22 aprile 2020): l'ex ct dell'Italia si racconta e dice la sua sulla necessità di tornare in campo a chiudere la stagione, anche per il mese dise necessario.

Actually_Soccer : ACTUALLY CARDS:Calciatori Panini 1973/74: Marcello Lippi ! - mismosolymar : RT @ilRomanistaweb: 'Di lui dico la stessa cosa che ho sempre detto dei grandi campioni che ho allenato: prima di essere dei grandi campion… - sowmyasofia : Marcello Lippi: bisogna finire i campionati - Salvato95551627 : RT @MundoNapoli: Marcello Lippi: “Gattuso sta facendo un ottimo lavoro a Napoli” - sportface2016 : Marcello #Lippi: 'Spero si torni presto alla normalità, la #SerieA deve ripartire e concludersi regolarmente' -

ROMA - Marcello Lippi si schiera dalla parte di coloro che vorrebbero portare a termine la stagione, ma oppone un secco no all'ipotesi playoff. L'ex ct azzurro, campione del mondo nel 2006, ha ...L'ex ct della Nazionale italiana Marcello Lippi in un'intervista a Sportmediaset si è espresso sulla possibile ripresa della stagione: "Non sono mai stato favorevole con tutti quei discorsi che ho ...