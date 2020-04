Joshua Jackson è diventato papà: nata la prima figlia con Jodie Turner-Smith (Di mercoledì 22 aprile 2020) Joshua Jackson è diventato papà. Lo storico protagonista di Dawson’s Creek Pacey Witter, 41 anni, e la moglie Jodie Turner-Smith hanno dato il benvenuto alla loro prima figlia. Ad annunciarlo solo un breve comunicato: «La mamma e il bebè stanno bene e sono felici», ha fatto sapere il loro portavoce. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 22 aprile 2020) Joshua Jackson è diventato papà. Lo storico protagonista di Dawson’s Creek Pacey Witter, 41 anni, e la moglie Jodie Turner-Smith hanno dato il benvenuto alla loro prima figlia. Ad annunciarlo solo un breve comunicato: «La mamma e il bebè stanno bene e sono felici», ha fatto sapere il loro portavoce.

Jodie Turner-Smith mostra il pancione su IG

Ormai prossima al parto, Jodie Turner-Smith si è mostrata senza veli ai suoi fan. Nel weekend l’attrice, compagna di Joshua Jackson, ha postato su Instagram uno scatto che la ritrae completamente nuda ...

