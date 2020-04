Earth Day: la programmazione speciale di Sky (Di mercoledì 22 aprile 2020) Sky celebra la cinquantesima edizione della Giornata Mondiale della Terra con una programmazione dedicata in onda su diversi canali. Sky celebra l'Earth Day, la Giornata mondiale della Terra, con un palinsesto e una programmazione speciale completamente dedicati alla salvaguardia dell'ambiente. Impegnata già da tempo a raccontare tematiche ambientali e a fare la differenza nella salvaguardia degli oceani, attraverso le sue campagne e la sua programmazione, anche in occasione della 50^ Giornata Mondiale della Terra, propone una straordinaria selezione di documentari, film e programmi pensati per coinvolgere e rendere più consapevoli gli spettatori. Durante la settimana della Terra - dal 20 al 26 aprile - su Sky Arte, Sky Cinema, National Geographic, Discovery Science, laF e i canali per bambini ... Leggi su movieplayer Earth Day - la petizione di Cappato per chiedere all’Ue di tassare le emissioni di Co2. L’appello di Fedez : “Siate parte di qualcosa di storico”

Earth Day : la maratona speciale su National Geographic in streaming

Earth Day - a casa gli italiani si scoprono green : largo agli youtuber sostenibili (Di mercoledì 22 aprile 2020) Sky celebra la cinquantesima edizione della Giornata Mondiale della Terra con unadedicata in onda su diversi canali. Sky celebra l'Day, la Giornata mondiale della Terra, con un palinsesto e unacompletamente dedicati alla salvaguardia dell'ambiente. Impegnata già da tempo a raccontare tematiche ambientali e a fare la differenza nella salvaguardia degli oceani, attraverso le sue campagne e la sua, anche in occasione della 50^ Giornata Mondiale della Terra, propone una straordinaria selezione di documentari, film e programmi pensati per coinvolgere e rendere più consapevoli gli spettatori. Durante la settimana della Terra - dal 20 al 26 aprile - su Sky Arte, Sky Cinema, National Geographic, Discovery Science, laF e i canali per bambini ...

repubblica : RepTv Tre mesi di lockdown, così la Terra respira - vaticannews_it : #21aprile Con @EarthDayItalia domani una maratona multimediale per proteggere la Terra #EarthDay50th - rtl1025 : Giornata mondiale della Terra ?? Istituita il 22 aprile 1970, l’Earth Day celebra 50 anni. ? Tutti hanno il diritto… - marinagalatioto : ?? ?? Earth Day ?? ?? Some excellent products that the planet gives us ?? ?? ?? Clearwater palm bark, green clay, Itali… - alemal : RT @Sound_PR: #EarthDay in chiave #digital ma non sottotono: i #media mettono al centro della programmazione la tutela del #pianeta per co… -