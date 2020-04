Come prendersi cura dei capelli fini in quarantena (Di mercoledì 22 aprile 2020) Tra le varie richieste che arrivano ai parrucchieri durante le loro dirette live su Instagram molte riguardano la categoria dei capelli fini. Perché se è vero che il taglio è necessario, il colore è imprescindibile, chi da sempre ha a che fare con un capello sensibile queste settimane di confinamento le sta vivendo con qualche preoccupazione in più. Le motivazioni possono essere diverse: lo stress da coronavirus, il periodo di caduta stagionale e poi c’è la staycation obbligata che fa dimenticare con facilità certe regole per mantenerli sani: «Il capello fine necessita di più cura rispetto un capello normale poiché è soggetto a spezzarsi più facilmente. Sicuramente, anche in questi giorni di quarantena, non è consigliato il lavaggio frequente, in quanto andrebbe a stressare ulteriormente il capello, così come il tenerli troppo spesso legati (code troppo strette tendono a spezzare il capello)», spiega Cristina Cardillo, hairstylist del Cotril Salons di Locarno. Leggi su vanityfair Come prendersi cura dei denti : le precauzioni da seguire quando non si può andare dal dentista

Smartworking e bellezza. Come prendersi cura di sé

Ultime Notizie dalla rete : Come prendersi Consigli su come prendersi cura delle tartarughe di terra atuttonotizie Barba corta: come curarla al meglio

Esattamente come la barba lunga, anche quella corta necessita di essere ... made in Italy della Natural Fit perfetta per tutti gli uomini che vogliono prendersi cura della propria barba. Questa ...

Arcuri: «Alternativa alla app Immuni è proseguire con lockdown»

«Non bisogna prendere alcuna decisione frettolosa, dobbiamo essere ancora più consapevoli ... privandoci di quote importanti della nostra libertà come in queste settimane è accaduto». Lo ha detto il ...

