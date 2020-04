Ceccarini | «Porte chiuse? Sarà uno scenario diverso»

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Niccolò, direttore di TMW Radio, è intervenuto ai nostri microfoni. Ecco le sue parole sulla possibile ripartenza Possibili ripartenze, ma anche una lotta scudetto e un mercato tutto da vivere. Niccolò, direttore di Tmw Radio, è intervenuto ai nostri microfoni per analizzare gli scenari del calcio italiano: «Lesono uno, nessuno ha mai vissuto una situazione simile con 12 partite che si giocheranno senza pubblico. Credo che ci sarà il testa a testa Juve-Lazio, ma l’Inter ha un grande organico e può rientrare». Leggi su Calcionews24.com

