BPER, Vandelli: “Attesi accantonamenti per Covid-19” (Di mercoledì 22 aprile 2020) (Teleborsa) – L’Ad di BPER, Alessandro Vandelli, nel corso della conferenza stampa per la presentazione dell’accordo con UnipolSai, ha parlato del ruolo della banca nell’OPS di Intesa su UBI, cui concorre con l’acquisto di un ramo di filiali, affermando di essere “convinto della bontà dell’operazione”. Il manager ha aggiunto che l’operazione “va avanti come da programma” ed ha commentato positivamente la larga adesione dell’assemblea all‘aumento di capitale che – afferma – dovrebbe partire “dopo l’estate”. Il numero uno della banca ha parlato anche dell’attuale situazione di crisi e della Fase 2, sottolineando che “è fondamentale ripartire”, ma anche “evitare false partenze”. Vandelli ha confermato che al momento c’è poca ... Leggi su quifinanza Vandelli (Bper) : ‘Lavoriamo per ridurre tempi erogazione liquidità imprese’

