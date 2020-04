BCE pronta a tutto | via libera ai Junk Bonds

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 22 aprile 2020) (Teleborsa) – Svolta storica per la BCE che sarebbead aprire aiBond e aumentare la sua potenza di fuoco in soccorso all’economia dell’eurozona che è sempre più a rischio downgrade. Ad anticiparlo è Bloomberg secondo cui già in serata dovrebbe arrivare un primo sì in una videocall del Board, in attesa del direttivo del 30 aprile, definito “il più importante”, quando l’Eurotower dovrà capire come “gestire il devastante impatto economico del Covid-19”, affrontando in futuro probabili declassamenti di rating in UE con “una potenza di fuoco molto più potente“. Da qui la scelta di seguire l’esempio della Federal Reserve che ha già acquistato le cosiddette “obbligazioni spazzatura” (rating sotto il livello di investimento del BBB-): la Bce ...