Associazione Mondragone Bene Comune: "Ritorniamo a coltivare" (Di mercoledì 22 aprile 2020) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell'Associazione Mondragone Bene Comune. "Prima era normale vedere alberi di frutta in città (mele, peri, nespoli e pesche). E da noi, aranci, mandarini, limoni erano paesaggio normale. Oppure piccoli orti con verdure e ortaggi di ogni tipo. Poi, a poco a poco, gli alberi da frutta e gli orticelli sono stati eliminati per far posto (al massimo) alla moda dei "prati inglesi", lindi e pinti. La nostra un tempo era una "città commestibile" e con grande assennatezza i nostri padri e i nostri nonni erano usi farsi l'orto o piantare alberi. C'è stato un tempo nel quale la nostra città, pur nella sua "anarchica arretratezza urbanistica", aveva più alberi da frutta e meno "Palazzi Cirio", più orti e meno ...

