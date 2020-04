Asia Argento svela un segreto di Vera Gemma | “Hai avuto una storia con un conduttore

Leggi su bitchyf

(Di giovedì 23 aprile 2020) Qualche giorno fasi sono ritrovate in diretta su Instagram per commentare l’esperienza che hanno fatto insieme a Pechino Express. Un’esperienza che come sappiamo perè durata poco meno di una settimana a causa di un infortunio che l’ha costretta a ritirarsi. Il ritiro dinon ha peròripercussioni negative su, che è comunque rimasta in gioco con Gennaro Lillio formando la coppia dei Sopravvissuti. In diretta su Instagram per fare un po’ di gossip (ndo anche retroscena sulla trasmissione),ha ricordato aquando da ragazzine andavano al mare insieme e lei hauna storiella con un certo ‘Teo’ che ora è diventato un celebre. “Ti ricordi quando stavi con Teo Teocoli?” ha chiesto la“Macché ...