Ambrosini: «Kakà è stato un giocatore pazzesco» (Di mercoledì 22 aprile 2020) L’ex centrocampista Ambrosini ha parlato di Kakà, ex compagno di squadra ai tempi del Milan Massimo Ambrosini ha speso parole al miele per Kakà, compagno di squadra ai tempi del Milan: «Il più forte con cui ho giocato? Sicuramente è nel podio, se dovessi prenderne uno direi Ronaldo per la condizione che aveva quando era arrivato e per quello che ci ha fatto vedere, ha fatto capire che giocatore fosse». «Kakà è stato uno dei primi trequartisti moderni per caratteristiche fisiche e tecniche. È stato un giocatore pazzesco», ha concluso l’ex centrocampista rossonero ai microfoni di Sky Sport. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 aprile 2020) L’ex centrocampistaha parlato di Kakà, ex compagno di squadra ai tempi del Milan Massimoha speso parole al miele per Kakà, compagno di squadra ai tempi del Milan: «Il più forte con cui ho giocato? Sicuramente è nel podio, se dovessi prenderne uno direi Ronaldo per la condizione che aveva quando era arrivato e per quello che ci ha fatto vedere, ha fatto capire chefosse». «Kakà èuno dei primi trequartisti moderni per caratteristiche fisiche e tecniche. Èun», ha concluso l’ex centrocampista rossonero ai microfoni di Sky Sport. Leggi su Calcionews24.com

alexisvalladol : @DeportesKC Maldini ambrosini,nesta,dida,shev,stam,seddorf,pirlo,kaka,crespo,cafu - qaedif : Maldini, Dida, Oddo, Nesta, Ambrosini, Seedorf, Inzaghi, Kaka, Gattuso, Pirlo, Jankulovski. Champions League 2007… - Vonbruzz : @goal @KAKA LEGENDS: (Back l-r) P. Maldini (C), N. Dida, M. Oddo, A. Nesta, M. Ambrosini, C. Seedorf (Front l-r)… - KolawoleSkips : @goal @KAKA Maldini,Dida,Nesta,oddo,janvuloski,inzaghi,Kaka,seedorf,ambrosini,gattuso,Pirlo - milansette : Ambrosini: 'Andai via dal Milan non per scelta. Kakà? Il secondo più forte con cui ho giocato' -