Aida Nizar “arrestata per aver minacciato il fidanzato con in coltello” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Una lite furibonda con il compagno. Questo, stando a quanto riportato da La Vanguardia, sarebbe il motivo dell’arresto di Aida Nizar. La donna, ex concorrente del Grande Fratello edizione italiana e molto nota in Spagna, avrebbe minacciato il compagno Fernando con un coltello: “Aida Nizar è stata arrestata dalla polizia nazionale lunedì mattina per aver presumibilmente minacciato il suo partner con un coltello”. La donna, una volta arrivate le forze dell’ordine, si sarebbe rifiutata di aprire la porta e di rilasciare dichiarazioni. Non è noto se il compagno l’abbia denunciata o se le forze dell’ordine agiranno d’ufficio. L'articolo Aida Nizar “arrestata per aver minacciato il fidanzato con in coltello” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Aida Nizar arrestata per minacce al fidanzato durante una lite

trash_italiano : Aída Nizar è stata arrestata durante la quarantena: ecco cosa è successo - gesch96 : A fine quarantena raggiungerò la pazzia di Aida Nizar - StraNotizie : Aida Nizar arrestata: ecco cosa è successo a casa con il compagno - ahoy_boy98 : Non ho mai amato particolarmente il trash di Aida Nizar e votai persino per eliminarla nel televoto contro F4v0l0s0… - unaparolina : Ex gieffina arrestata ????? -