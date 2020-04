A fuoco alcune antenne Wind Tre e Iliad: possibili problemi il 22 aprile in Campania? (Di mercoledì 22 aprile 2020) Un episodio riprovevole e senza senso: antenne Wind Tre e pure Iliad sono state bruciate in questa mattinata del 22 aprile in Campania, più esattamente nella provincia di Caserta, ossia a Maddaloni. Si tratta di un atto vandalico molto grave, sulla scia delle tante fake news e proprio della disinformazione (dilagante in questo periodo) sulla tecnolgia del 5G. Ma vediamo esattamente cosa dovrebbe essere successo, sulla base delle prime ricostruzioni sulla vicenda. La community Facebook di WindWorld è stata la prima a segnalare l'atto vandalico in se con protagoniste le antenne Wind Tre e pure Iliad in Campania. Il posto Facebook corredato di immagini eloquenti è quello presente a fine articolo. Sulla falsa riga di quanto avvenuto nelle scorse settimane nel Regno Unito, alcuni delinquenti hanno dato fuoco ai BTS perché, prima di tutto, individuati come ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 22 aprile 2020) Un episodio riprovevole e senza senso:Tre e puresono state bruciate in questa mattinata del 22in, più esattamente nella provincia di Caserta, ossia a Maddaloni. Si tratta di un atto vandalico molto grave, sulla scia delle tante fake news e proprio della disinformazione (dilagante in questo periodo) sulla tecnolgia del 5G. Ma vediamo esattamente cosa dovrebbe essere successo, sulla base delle prime ricostruzioni sulla vicenda. La community Facebook diWorld è stata la prima a segnalare l'atto vandalico in se con protagoniste leTre e purein. Il posto Facebook corredato di immagini eloquenti è quello presente a fine articolo. Sulla falsa riga di quanto avvenuto nelle scorse settimane nel Regno Unito, alcuni delinquenti hanno datoai BTS perché, prima di tutto, individuati come ...

zazoomblog : A fuoco alcune antenne Wind Tre e Iliad: possibili problemi il 22 aprile in Campania? - #fuoco #alcune #antenne… - ClaraAttene : 'È tempo di costruire': leggere questa frase, qualche giorno fa, mi ha colpito perché mi ha aiutato a mettere a fuo… - CianoVeen : @vfeltri Lei ha di certo più soldi di me, questo però non assicura che lei sia più intelligente di me. Inoltre cont… - LaGhisaura : RT @giovanni_bua: Donazioni dei Vigili del Fuoco di Nuoro al Reparto di Pediatria dell'ospedale San Francesco. Tablet, un televisore a gra… - PierPaccia97 : @dariomatass Bisogna convincerci di alcune cavolate per poter paradossalmente vivere meglio. In fondo se non esiste… -

Ultime Notizie dalla rete : fuoco alcune Forti esplosioni e le fiamme alte diversi metri, una trentina di vigili del fuoco impegnati diverse ore per domare un rogo il Dolomiti Carbonia, allarme api: intervengono i vigili del fuoco

Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del distaccamento locale allertati da alcune famiglie per la presenza degli insetti fra le intercapedini di un edificio. È probabile che gli sciami ...

Tragedia in Valdarno, sgozza figlia di 4 anni e tenta suicidio

L’uomo, 39enne del Bangladesh, è stato salvato dai vigili del fuoco e dai carabinieri che lo hanno tirato ... La famiglia seguiva la quarantena e secondo alcune testimonianze nei giorni scorsi ci ...

Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del distaccamento locale allertati da alcune famiglie per la presenza degli insetti fra le intercapedini di un edificio. È probabile che gli sciami ...L’uomo, 39enne del Bangladesh, è stato salvato dai vigili del fuoco e dai carabinieri che lo hanno tirato ... La famiglia seguiva la quarantena e secondo alcune testimonianze nei giorni scorsi ci ...