10 verità scomode sul comportamento del genere umano (Di mercoledì 22 aprile 2020) La scienza ha identificato 10 verità politicamente scorrette sulla natura umana e sul comportamento del genere umano, scopri quali sono in questo articolo. Il comportamento umano si basa sull’esperienza, sull’ambiente, sull’evoluzione, ma soprattutto sul genere. Secondo gli psicologi Alan Miller e Satoshi Kanazawa, questi istinti non sarebbero politicamente corretti. Psychology Today ha attinto dal loro … L'articolo 10 verità scomode sul comportamento del genere umano è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna Coronavirus - task force del governo contro le “bufale”. Meloni : “Per oscurare le verità scomode?” (Di mercoledì 22 aprile 2020) La scienza ha identificato 10 verità politicamente scorrette sulla natura umana e suldel, scopri quali sono in questo articolo. Ilsi basa sull’esperienza, sull’ambiente, sull’evoluzione, ma soprattutto sul. Secondo gli psicologi Alan Miller e Satoshi Kanazawa, questi istinti non sarebbero politicamente corretti. Psychology Today ha attinto dal loro … L'articolo 10 veritàsuldelè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Michele02828265 : Non mi sembra cosi strano...Chi dice verità scomode e documentate infastidisce...prova, se puoi , a pensarci. SPAMP… - Raffael73232037 : @MolinariRik Complimenti! Ha avuto il coraggio di parlare di scomode e pesantissime verità. - ArslanagicDenis : @Stefano_Re Sarà vero? Poi se ti esponi fai la fine di Assange di Wikiliks ergastolo perché?scomode verità.... - MinutemanItaly : RT @giadif: @MinutemanItaly In area liberal - vedi articolo del WP -emerge estrema preoccupazione,cosa che spiega il tentativo scontato e p… - Frances35908408 : @RennaNietta Non si cerca il silenzio, basterebbe la verità a 360º gradi, mentre chi vuole nascondere verità scomod… -

Ultime Notizie dalla rete : verità scomode Coronavirus negli Usa, l’immunologo Fauci sotto scorta: «Vuole rovinare Trump» Corriere della Sera