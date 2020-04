Zingaretti dice sì al Mes | “Italia ha ottenuto grande vittoria | dovremmo aderire”

fattoquotidiano : VITO CRIMI Il reggente dei 5S risponde al segretario del Pd Zingaretti che dice sì alla versione light del fondo sa… - ArturoP66023286 : #StaseraItalia Zingaretti ha scorreggiato: i 36 miliardi del mes sono una opportunità a prescindere..Ma perchè tra… - rodillas69 : RT @utini19: Bagnai dice che in agosto 2019 hanno abbandonato per le presunte mancanze di Conte ma non dice che prima del passo fatale Salv… - arianna20032000 : RT @utini19: Bagnai dice che in agosto 2019 hanno abbandonato per le presunte mancanze di Conte ma non dice che prima del passo fatale Salv… - CarlaGalfione : RT @utini19: Bagnai dice che in agosto 2019 hanno abbandonato per le presunte mancanze di Conte ma non dice che prima del passo fatale Salv… -

Zingaretti dice Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Zingaretti dice