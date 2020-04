Xbox Series X | Lockhart | Halo Infinite e Fable tra gli argomenti che verranno trattati

Leggi su eurogamer

(Di martedì 21 aprile 2020) Durante la mattinata vi avevamo riportato la news secondo cui Microsoft potrebbe tenere una presentazione a maggio. Ma quali saranno gli?Ebbene, ulteriori rumor indicano ciò che potrebbe essere presentato: ovviamente la protagonista di eccezione saràX, ma stando alle voci, potrebbe essere annunciata anche, la versione più economica e senza disco della console next-gen. Le indiscrezioni arrivano per gentile concessione di Windows Central, in cui si afferma cheè pronta per essere testata a casa dai dipendenti, in modo simile a come i dipendenti dell'azienda hanno iniziato a testare Project xCloud su PC a marzo. Durante questo periodo, si dice che il personale fornirà feedback sulla console, il che indica a Windows Central che non passerà molto tempo prima che la console in questione ...