marcocappato : Si fa prima a dire 'c'è troppa gente in giro' che a mettere in sicurezza il sistema sanitario. Infatti: la prima c… - francescocosta : O le autorità diffondono dati su chi sono i nuovi contagiati – servirebbero: esistono? – oppure sarebbe meglio mane… - emenietti : “troppa gente in giro” come continuano a sostenere alcuni esponenti della regione lombardia, invece di assumersi le… - bellaaaaazaneee : RT @gadlernertweet: Sbaglio o son gli stessi che tre giorni fa attribuivano la persistenza del contagio a #Milano al fatto che c'è ancora t… - memendesign : @GerosaLorenzo @umanesimo @chedisagio @reportrai3 Anche perché c'è troppa gente che porta i suoi soldi a San Marino… -

Ultime Notizie dalla rete : TROPPA GENTE La fake news su Siena che fa il giro della Rete La Nazione TROPPA GENTE IN CHIESA, CARABINIERI INTERROMPONO FUNERALE/ Video, parroco multato

Il motivo? Troppa gente all’interno del luogo di culto. Alla messa d’addio a una delle vittime del Covid-19, officiata presso la chiesa situata in frazione Gallignano, i carabinieri hanno “sorpreso” ...

Uomini e Donne, Sossio Arura critica duramente Gemma Galgani: "Per lei ci vuole un miracolo"

Ha avuto troppa gente che l’ha presa in giro, ma prima o poi troverà l’uomo della sua vita". Aruta, però, ha subito rincarato la dose: "Vorrei fare uno slogan, aiutate Gemma. Che possiamo fare per lei ...

Il motivo? Troppa gente all’interno del luogo di culto. Alla messa d’addio a una delle vittime del Covid-19, officiata presso la chiesa situata in frazione Gallignano, i carabinieri hanno “sorpreso” ...Ha avuto troppa gente che l’ha presa in giro, ma prima o poi troverà l’uomo della sua vita". Aruta, però, ha subito rincarato la dose: "Vorrei fare uno slogan, aiutate Gemma. Che possiamo fare per lei ...