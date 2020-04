Mortalità in Toscana: a marzo il 9% in più rispetto alla media dei cinque anni precedenti (Di martedì 21 aprile 2020) In Toscana nel mese di marzo la mortalità (per qualunque causa, non solo Covid-19) è stata superiore del 9% rispetto alla media degli ultimi cinque anni. È quanto emerge da un'elaborazione di Ars, Agenzia regionale di sanità, sui dati Istat. Il 16 aprile è stato reso disponibile sul sito Istat il dataset contenente i dati dei decessi dal 1° gennaio al 4 aprile, che si riferisce ai decessi per qualunque causa (e non solo per Covid-19) per una parte (1.689 su 5.866) dei comuni a livello nazionale, cioè quelli che hanno riportato i maggiori eccessi di mortalità. Questi decessi vengono affiancati all’andamento osservato per lo stesso periodo negli anni 2015-2019. La prima uscita a inizio aprile da parte di Istat, che aveva considerato il periodo 1° gennaio-21 marzo, sebbene limitata ad un numero esiguo e ... Leggi su iltirreno.gelocal (Di martedì 21 aprile 2020) Innel mese dila mortalità (per qualunque causa, non solo Covid-19) è stata superiore del 9%degli ultimi. È quanto emerge da un'elaborazione di Ars, Agenzia regionale di sanità, sui dati Istat. Il 16 aprile è stato reso disponibile sul sito Istat il dataset contenente i dati dei decessi dal 1° gennaio al 4 aprile, che si riferisce ai decessi per qualunque causa (e non solo per Covid-19) per una parte (1.689 su 5.866) dei comuni a livello nazionale, cioè quelli che hanno riportato i maggiori eccessi di mortalità. Questi decessi vengono affiancati all’andamento osservato per lo stesso periodo negli2015-2019. La prima uscita a inizio aprile da parte di Istat, che aveva considerato il periodo 1° gennaio-21, sebbene limitata ad un numero esiguo e ...

regionetoscana : #covid19 #coronvirus Ars, su base dati Istat, rileva un aumento del 9% di mortalità in Toscana nel mese di marzo ri… - SPGuerra : RT @toscananotizie: #Mortalità 2020 in #Toscana: a marzo +9 per cento, rispetto alla media dei cinque anni precedenti secondo uno studio #A… - f_profili : RT @ARSToscana: #mortalità 2020 in Toscana: 9% a marzo rispetto alla media dei 5 anni precedenti. L'indagine dell'ARS, che coinvolge il 90%… - ARSToscana : #mortalità 2020 in Toscana: 9% a marzo rispetto alla media dei 5 anni precedenti. L'indagine dell'ARS, che coinvolg… - ProtCivileRT : RT @toscananotizie: #Mortalità 2020 in #Toscana: a marzo +9 per cento, rispetto alla media dei cinque anni precedenti secondo uno studio #A… -

Ultime Notizie dalla rete : Mortalità Toscana Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera