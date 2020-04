Milano: Sala, ‘stop area B e C ma mi batterò per elettrico e metropolitane’ (Di martedì 21 aprile 2020) Milano, 21 apr. (Adnkronos) – “Ieri ho detto che terremo aperta l’ ‘area b’, non faremo pagare l”area c’, è una cosa che non mi entusiasma perché non è in linea con il mio credo ma è necessaria. Ora però bisogna utilizzare questo tempo per migliorare, andare avanti. Mi batterò perché ci vengano finanziate nuove modalità di mobilità elettrica e si vada avanti sulle metropolitane”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel suo video da Palazzo Marino, dove conferma la decisione di sospendere le aree a traffico limitato ‘B’ e ‘C’ di Milano.“Le metropolitane – spiega – fanno la differenza. Quindi avanti con l’M4 e appena possibile ripartiamo con la progettazione esecutiva del prolungamento dell’M1 fino a Baggio ... Leggi su calcioweb.eu Fase 2 a Milano - Sala : “Il lavoro è il nostro credo - ma non spingeremo per tornare prima del dovuto”

