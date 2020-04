Meloni a Conte | Pensa di avere gli stessi poteri di Xi Jinping?

Leggi su blogo

(Di martedì 21 aprile 2020) Il Presidente del Consiglio Giuseppe, dopo l'informativa urgente al Senato sull'epidemia di COVID-19 in Italia, si è recato alla Camera per fare le stesse comunicazioni. Lì, dopo aver illustrato il piano in cinque punti già presentato poco prima in Senato,ha ascoltato le repliche dei deputati, come da prassi. Tra gli interventi più agguerriti tra le fila dell'opposizione c'è stato quello della leader di Fratelli d'Italia Giorgia, ancora col dente avvelenato dopo essere stata chiamata in causa insieme a Matteo Salvini dallo stesso premier durante la diretta Facebook dello scorso 11 aprile 2020 per aver condiviso notizie false.ha chiesto conto al premier del ritardo nel decreto di aprile ampiamente annunciato dal governo e, quasi alla fine del mese, non ancora annunciato né presentato:Dovrebbe spiegare agli italiani la ...