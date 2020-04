Lo Stato e la legge che si fermano davanti a Dio (Di martedì 21 aprile 2020) Camillo Langone Finalmente un prete degno di Sant'Ambrogio, del dottore della Chiesa che scrisse Ubi fides, ibi libertas. Si chiama don Lino Viola, ha ottant'anni ed è parroco di Gallignano, frazione di Soncino Finalmente un prete degno di Sant'Ambrogio, del dottore della Chiesa che scrisse Ubi fides, ibi libertas. Si chiama don Lino Viola, ha ottant'anni ed è parroco di Gallignano, frazione di Soncino, il paese cremonese che ha dato il nome a un delizioso lattughino e i natali a Piero Manzoni, artefice di una meno appetitosa e però geniale scatoletta. Oggi Soncino acquista un altro merito: avere ospitato il primo vero episodio di resistenza cattolica nell'Italia del Coronavirus. Era già accaduto, durante questa infinita quarantena, che le forze dell'ordine irrompessero in una chiesa per interrompere una messa. Siccome oggi l'eucarestia pubblica, ... Leggi su ilgiornale Il Giappone si arrende alla pandemia : dichiarato lo stato d’emergenza ma la legge vieta il lockdown

Perché in Italia la legge non prevede lo stato di emergenza

Daspo legittimo ai politici condannati. La Consulta blinda la legge Severino. Bocciato il ricorso presentato dal leghista Tiramani. Il deputato è stato assolto nel frattempo in Cassazione (Di martedì 21 aprile 2020) Camillo Langone Finalmente un prete degno di Sant'Ambrogio, del dottore della Chiesa che scrisse Ubi fides, ibi libertas. Si chiama don Lino Viola, ha ottant'anni ed è parroco di Gallignano, frazione di Soncino Finalmente un prete degno di Sant'Ambrogio, del dottore della Chiesa che scrisse Ubi fides, ibi libertas. Si chiama don Lino Viola, ha ottant'anni ed è parroco di Gallignano, frazione di Soncino, il paese cremonese che ha dato il nome a un delizioso lattughino e i natali a Piero Manzoni, artefice di una meno appetitosa e però geniale scatoletta. Oggi Soncino acquista un altro merito: avere ospitato il primo vero episodio di resistenza cattolica nell'Italia del Coronavirus. Era già accaduto, durante questa infinita quarantena, che le forze dell'ordine irrompessero in una chiesa per interrompere una messa. Siccome oggi l'eucarestia pubblica, ...

NicolaMorra63 : E secondo voi i #GrandeAracri si potevano assoggettare alla normativa sulla sicurezza per il #coronarvirusitalia? P… - matteosalvinimi : #Salvini: Sono d'accordo con il rappresentante in collegamento che chiede applicazione di una Legge dello Stato vol… - malubor1 : RT @RadioSavana: #Serramanna (Sardegna), gruppo #risorseINPS rom rischia linciaggio, tentavano di occupare una casa di due vecchietti. Vist… - italiadeidolori : @AlanFord73 @duxfightdemon @luca_lammerding @macche2palle @NDS1235 Non è compito di un privato assistere i cittadin… - workloi : @SalvatoreTrov16 @punto_bouvet @eziomauro @repubblica con i fascisti non ci si può pacificare, non capirebbero, per… -

Ultime Notizie dalla rete : Stato legge Lo Stato e la legge che si fermano davanti a Dio il Giornale Sace, al via il portale per la liquidità Per i «piccoli» credito in 48 ore

Sace è «pienamente operativa» con Garanzia Italia, «il nuovo strumento straordinario per sostenere, attraverso la garanzia di Sace e la controgaranzia dello Stato, la concessione di finanziamenti alle ...

Edoardo Bolzon, emorragia cerebrale per il difensore Under 17 del Vicenza

dov’è stato operato d’urgenza nelle scorse ore. Il club di Renzo Rosso ha pubblicato una nota sulla sua pagina facebook per cercare di sostenere il ragazzo in questo momento delicatissimo: «Edoardo - ...

Sace è «pienamente operativa» con Garanzia Italia, «il nuovo strumento straordinario per sostenere, attraverso la garanzia di Sace e la controgaranzia dello Stato, la concessione di finanziamenti alle ...dov’è stato operato d’urgenza nelle scorse ore. Il club di Renzo Rosso ha pubblicato una nota sulla sua pagina facebook per cercare di sostenere il ragazzo in questo momento delicatissimo: «Edoardo - ...