La regina Elisabetta compie 94 anni, per i tabloid party su Zoom (Di martedì 21 aprile 2020) La regina Elisabetta compie 94 anni e per la prima volta, così come tutte le persone nel mondo che hanno compiuto gli anni durante la quarantena per il coronavirus, è costretta a festeggiare da sola, isolata nel castello di Windsor, con il marito, il principe Filippo, ma senza i suoi cari. Per l'occasione sull'account twitter della Famiglia Reale sono state pubblicate immagini inedite e private della regina da piccola, scene in bianco e nero con la principessa Elisabetta e sua sorella, la principessa Margaret. E altri scatti simbolici, accompagnati dagli auguri a tutte le persone che si trovano a festeggiare da sole in questi giorni.Secondo i tabloid è in programma una riunione di famiglia su Zoom, un video party con Sua Maestà per permettere a figli, nipoti e pronipoti di augurarle buon compleanno in diretta. La domanda che tutti si pongono è se ... Leggi su ilfogliettone Letizia di Spagna - le regole che non ha rispettato alla presenza della Regina Elisabetta

