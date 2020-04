La d' Urso deve morire | Yari Carrisi choc contro la conduttrice

(Di martedì 21 aprile 2020) Paola Francioniha indignato i social con un attaccoBarbara d', pubblicando una storia nella quale le augurava la morte e rincarando la dose con alcuni commenti successivi "La d", con queste parole, figlio di Al Bano e Romina Power, ha scatenato l'ira dei social. Una storia pubblicata sul suo profilo Instagram che ha sorpreso tutti per la violenza dei contenuti e per la rabbia nei confronti di Barbara d'. Parole durissime che non hanno nessuna giustificazione, alimentate da un clima d'odio persistente ormai insito nella trama dei social. La storia diè arrivata all'improvviso e ha giustamente fatto sobbalzare i tantissimi fan della, ma anche molti giornalisti che hanno scritto post indignati su Twitter, solidali con Barbara d'. A schierarsi è stata anche Daniela d', ...

Yari Carrisi ha infatti ripubblicato sempre sul suo profilo le risposte di alcuni follower che lo sostengono in questo delirio: "Barbara d'Urso deve morire... Come minimo" e "Ok, hai ragione".La frase che ha scatenato il putiferio e che è diventata virale è la seguente: “La D’Urso deve morire“. Tali parole non sono passate inosservate e c’è chi immagina che le dichiarazioni di Yari siano ...