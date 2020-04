L’ Asp di Trapani ha attivato l’offerta per lo screening sierologico (Di martedì 21 aprile 2020) La direzione strategica dell’Asp di Trapani ha attivato l’offerta per lo screening sierologico Covid-19 destinato ai Medici di Medicina Generale ( MMG) e ai Pediatri di Libera Scelta (PLS). Sarà possibile effettuare il test sierologico negli appositi punti prelievo di ciascun Distretto Sanitario del territorio a partire da domani, mercoledì 22 fino a venerdì 24 aprile 2020. Distretto Sanitario Trapani: primo piano P.T.A. – Poliambulatori, via Cesarò n. 125, Erice Casa Santa;Distretto Sanitario Marsala: presidio distrettuale di Marsala, P.zza Pizzo; Distretto Sanitario Mazara del Vallo/ Salemi: Poliambulatorio Mazara del Vallo, via Castelvetrano/ poliambulatorio P.T.A.Salemi;Distretto Sanitario Pantelleria: Sede PTA di Pantelleria;Distretto Sanitario Alcamo: Ambulatorio Infermieristico presso nuovo P.T.A., via Arciprete ... Leggi su tvio Coronavirus - Aggiornamento dell’ Asp Trapani 14 aprile

Asp Trapani - sono 107 i casi positivi al coronavirus

Coronavirus : Asp Trapani - ‘percentuale positivi in calo con aumento numero di tamponi’ (Di martedì 21 aprile 2020) La direzione strategica dell’Asp dihal’offerta per loCovid-19 destinato ai Medici di Medicina Generale ( MMG) e ai Pediatri di Libera Scelta (PLS). Sarà possibile effettuare il testnegli appositi punti prelievo di ciascun Distretto Sanitario del territorio a partire da domani, mercoledì 22 fino a venerdì 24 aprile 2020. Distretto Sanitario: primo piano P.T.A. – Poliambulatori, via Cesarò n. 125, Erice Casa Santa;Distretto Sanitario Marsala: presidio distrettuale di Marsala, P.zza Pizzo; Distretto Sanitario Mazara del Vallo/ Salemi: Poliambulatorio Mazara del Vallo, via Castelvetrano/ poliambulatorio P.T.A.Salemi;Distretto Sanitario Pantelleria: Sede PTA di Pantelleria;Distretto Sanitario Alcamo: Ambulatorio Infermieristico presso nuovo P.T.A., via Arciprete ...

trapani24h : L' Asp di Trapani ha attivato l'offerta per lo screening sierologico - trapani24h : Coronavirus, Asp Trapani attiva test sierologici per Medici Medicina Generale e Pediatri - trapani24h : Asp Trapani, da domani test sierologici per Medici Medicina Generale e Pediatri - trapani24h : Coronavirus, Asp Trapani attiva test sierologici per Medici Medicina Generale e Pediatri - trapani24h : Coronavirus, Asp Trapani attiva test sierologici per Medici Medicina Generale e Pediatri -

Ultime Notizie dalla rete : Asp Trapani Covid19, Asp Trapani, al via test sierologici per medici di base e pediatri BlogSicilia.it Asp Trapani, da domani test sierologici per Medici Medicina Generale e Pediatri

La direzione strategica dell’Asp di Trapani ha attivato l’offerta per lo screening sierologico Covid-19 destinato ai Medici di Medicina Generale (MMG) e ai Pediatri di Libera Scelta (PLS). Sarà ...

Covid19, Asp Trapani, al via test sierologici per medici di base e pediatri

La direzione strategica dell’Asp di Trapani ha attivato l’offerta per lo screening sierologico Covid-19 destinato ai Medici di Medicina Generale ( MMG) e ai Pediatri di Libera Scelta (PLS). Sarà ...

La direzione strategica dell’Asp di Trapani ha attivato l’offerta per lo screening sierologico Covid-19 destinato ai Medici di Medicina Generale (MMG) e ai Pediatri di Libera Scelta (PLS). Sarà ...La direzione strategica dell’Asp di Trapani ha attivato l’offerta per lo screening sierologico Covid-19 destinato ai Medici di Medicina Generale ( MMG) e ai Pediatri di Libera Scelta (PLS). Sarà ...