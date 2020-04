Impianto Sassinoro, Maglione: “Conferma del Tar su irregolarità denunciate” (Di martedì 21 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSassinoro (Bn) – “Gli approfondimenti della vicenda di Sassinoro stanno finalmente portando alla luce quelle incongruenze che da tempo venivano denunciate. In questi giorni ho avuto modo di leggere la relazione del consulente tecnico di ufficio, disposta dal TAR, per valutare le distanze dell’Impianto rispetto al nucleo urbano e al corridoio ecologico corrispondente con il corso del fiume Tammaro. La perizia tecnica voluta dal giudice che è avvenuta alla presenza delle parti, attesta che le distanze previste dalla normativa non sono rispettate. Questa relazione, che è parte dell’istruttoria del giudice amministrativo che si dovrà pronunciare su detti aspetti nei prossimi mesi, dovrebbe, d’ora in avanti, essere lo strumento attraverso cui far prevalere il buonsenso amministrativo, tale da indurre la Regione a ... Leggi su anteprima24 Sassinoro - impianto digestore : le perplessità di Di Maria (Di martedì 21 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – “Gli approfondimenti della vicenda distanno finalmente portando alla luce quelle incongruenze che da tempo venivano denunciate. In questi giorni ho avuto modo di leggere la relazione del consulente tecnico di ufficio, disposta dal TAR, per valutare le distanze dell’rispetto al nucleo urbano e al corridoio ecologico corrispondente con il corso del fiume Tammaro. La perizia tecnica voluta dal giudice che è avvenuta alla presenza delle parti, attesta che le distanze previste dalla normativa non sono rispettate. Questa relazione, che è parte dell’istruttoria del giudice amministrativo che si dovrà pronunciare su detti aspetti nei prossimi mesi, dovrebbe, d’ora in avanti, essere lo strumento attraverso cui far prevalere il buonsenso amministrativo, tale da indurre la Regione a ...

Retesei : Un esposto alla magistratura per l’impianto biodigestore di Sassinoro. - TV7Benevento : ESPOSTO ALLA MAGISTRATURA PER L'IMPIANTO BIODIGESTORE DI SASSINORO... - vivitelese : Esposto alla Magistratura per l’impianto biodigestore di Sassinoro - MimmoZampelli : Impianto di compostaggio a #Sassinoro, nuovo round al Tar Campania. Ne parlo sul @MattinoBn edizione locale del… -

Ultime Notizie dalla rete : Impianto Sassinoro Impianto Sassinoro, Maglione: “Conferma del Tar su irregolarità denunciate" anteprima24.it Impianto Sassinoro, Maglione: “Tecnici del Tar confermano le irregolarità denunciate”

Scrive il deputato caudino del M5S, Pasquale Maglione: “Gli approfondimenti della vicenda di Sassinoro stanno finalmente portando alla luce quelle incongruenze che da tempo venivano denunciate. In ...

Impianto biodigestore di Sassinoro, esposto alla Procura della Repubblica

Stamani alla Rocca dei Rettori si è svolta una riunione sulla vicenda dell’impianto biodigestore in Sassinoro di cui la Regione Campania ha autorizzato l’avvio delle attività. All’incontro, convocato ...

Scrive il deputato caudino del M5S, Pasquale Maglione: “Gli approfondimenti della vicenda di Sassinoro stanno finalmente portando alla luce quelle incongruenze che da tempo venivano denunciate. In ...Stamani alla Rocca dei Rettori si è svolta una riunione sulla vicenda dell’impianto biodigestore in Sassinoro di cui la Regione Campania ha autorizzato l’avvio delle attività. All’incontro, convocato ...