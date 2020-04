Il dilemma Ue: quale fondo per ripartire? (Di martedì 21 aprile 2020) L’intera economia dell’Eurozona è stata inghiottita dalla pandemia di Covid-19. I membri dell’Ue devono ancora decidere quali strumenti finanziari mettere in campo per organizzare la ricostruzione. Non sarà facile arrivare a un punto in comune, visto che in Europa si sono formati due schieramenti dalle idee completamente opposte. Il primo: il fronte rigorista (Olanda, Germania e governi del Nord), che non ha alcuna intenzione di cedere sugli eurobond. Anzi: i rigoristi ritengono che sul tavolo vi siano già opzioni adeguate, come ad esempio il Mes senza condizionalità per coprire le spese mediche e il bazooka della Bce. Il secondo: il fronte degli anti rigoristi. Questi Paesi, fra cui l’Italia, ritengono che Bruxelles possa e debba fare di più, a cominciare dai famosi bond (al netto delle divisioni italiane, che potrebbero ... Leggi su it.insideover (Di martedì 21 aprile 2020) L’intera economia dell’Eurozona è stata inghiottita dalla pandemia di Covid-19. I membri dell’Ue devono ancora decidere quali strumenti finanziari mettere in campo per organizzare la ricostruzione. Non sarà facile arrivare a un punto in comune, visto che in Europa si sono formati due schieramenti dalle idee completamente opposte. Il primo: il fronte rigorista (Olanda, Germania e governi del Nord), che non ha alcuna intenzione di cedere sugli eurobond. Anzi: i rigoristi ritengono che sul tavolo vi siano già opzioni adeguate, come ad esempio il Mes senza condizionalità per coprire le spese mediche e il bazooka della Bce. Il secondo: il fronte degli anti rigoristi. Questi Paesi, fra cui l’Italia, ritengono che Bruxelles possa e debba fare di più, a cominciare dai famosi bond (al netto delle divisioni italiane, che potrebbero ...

rigotto5 : @matteosalvinimi Questa è veramente una bella foto,il dilemma è quale dei due sarà il nobel per la pace?? - kookiexstar : @sciugaa this is the dilemma but ha parlato che non sanno quale sia la lead single e in quello giapponese è stay gold so ;;;;; - hemmingshvg : Comunque volevo condividere il mio piccolo dilemma: NEL NOME NON SO PIÙ QUALE CAZZO DI ALBUM METTERE DA STREMMARE #lepuledredei1D - simonpicchio : @grisu7192 ?? quale per primo grosso dilemma - Andre4Ferrante : Startup growth vs profit? vecchio dilemma? ma quale dilemma... si torna sempre al caro vecchio 'identify what custo… -

Ultime Notizie dalla rete : dilemma quale Djokovic e il dilemma del vaccino obbligatorio RSI.ch Informazione Gli algoritmi siamo noi

Il commento si impegnava in un elenco serrato di riflessioni circa il dilemma etico che sorge nella situazione in ... Ma, oggi ancora di più, non possiamo ignorare la realtà con la quale un evento ...

CASO LOMBARDIA/ Da dove viene quella cultura del sospetto che avvelena la ragione?

Da qui il dilemma fatale per gli amministratori e i responsabili del potere di comando che ... Se il vero male dell’Italia è la burocrazia, il club degli indignati del quale Saviano è socio onorario è ...

Il commento si impegnava in un elenco serrato di riflessioni circa il dilemma etico che sorge nella situazione in ... Ma, oggi ancora di più, non possiamo ignorare la realtà con la quale un evento ...Da qui il dilemma fatale per gli amministratori e i responsabili del potere di comando che ... Se il vero male dell’Italia è la burocrazia, il club degli indignati del quale Saviano è socio onorario è ...