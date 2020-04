Fase 2, dialogo complicato tra Comune e commercianti: riaprire il Corso? “Non se ne parla proprio” (Di martedì 21 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Confronto in video conferenza tra l’amministrazione comunale e i rappresentanti del mondo del commercio cittadino. All’ordine del giorno, la tanto auspicata “Fase 2”, ovvero il momento in cui – tra mille cautele e prudenze – gli esercizi commerciali potranno tornale all’attività. Come immaginabile, al momento sono più le incognite che le certezze. E ancora maggiori sono le difficoltà. Gli operatori, infatti, hanno subito sottolineato al Sindaco che nelle piccole e medie aziende beneventane esiste un drammatico problema di liquidità: non ci sono soldi in cassa per gli investimenti necessari a rimettere in moto la macchina. Il rappresentante della Confcommercio Nicola Romano avvicinato da Anteprima 24 al termine del confronto ha rilanciato la ... Leggi su anteprima24 Comune : smart working fase 2 - dialogo con Csa

Dialogo tra Montalbano e Catarella sulla Fase 2 (Di martedì 21 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Confronto in video conferenza tra l’amministrazione comunale e i rappresentanti del mondo del commercio cittadino. All’ordine del giorno, la tanto auspicata “2”, ovvero il momento in cui – tra mille cautele e prudenze – gli esercizi commerciali potranno tornale all’attività. Come immaginabile, al momento sono più le incognite che le certezze. E ancora maggiori sono le difficoltà. Gli operatori, infatti, hanno subito sottolineato al Sindaco che nelle piccole e medie aziende beneventane esiste un drammatico problema di liquidità: non ci sono soldi in cassa per gli investimenti necessari a rimettere in moto la macchina. Il rappresentante della Confcommercio Nicola Romano avvicinato da Anteprima 24 al termine del confronto ha rilanciato la ...

staff_M_Fedriga : RT @Riccardi_FVG: ?? REGIONE #FVG PREPARA LA RIPARTENZA NELLA 'FASE 2” ?? Siamo al lavoro per elaborare un piano d’azione, in costante dialog… - AICCRE1 : Giani d’accordo con Bonaccini: occorre una risposta coordinata a partire da un dialogo tra città, regioni e governi… - a_margiotta : RT @Riccardi_FVG: ?? REGIONE #FVG PREPARA LA RIPARTENZA NELLA 'FASE 2” ?? Siamo al lavoro per elaborare un piano d’azione, in costante dialog… - alessiarosolen : RT @Riccardi_FVG: ?? REGIONE #FVG PREPARA LA RIPARTENZA NELLA 'FASE 2” ?? Siamo al lavoro per elaborare un piano d’azione, in costante dialog… - anci_fvg : RT @Riccardi_FVG: ?? REGIONE #FVG PREPARA LA RIPARTENZA NELLA 'FASE 2” ?? Siamo al lavoro per elaborare un piano d’azione, in costante dialog… -

Ultime Notizie dalla rete : Fase dialogo Fase 2, dialogo complicato tra Comune e commercianti: riaprire il Corso? "Non se ne parla proprio" anteprima24.it Fase 2, per il Commissario Izzo “Imola può essere un laboratorio della ripresa”

seppur in una fase di transitoria gestione, vuole e deve essere collante, vuole essere presente per testimoniare la sua vicinanza a tutti i cittadini, deve essere presente per assicurare la presenza ...

Coronavirus Covid-19: Milano, la diocesi avvia una consultazione tra i fedeli per affrontare la preparazione della “fase 2”

Mons. Bruno Marinoni, moderator curiae dell’arcidiocesi di Milano, afferma: “Poiché immaginiamo che questa nuova fase durerà a lungo, desideriamo avviare un dialogo costante con le comunità cristiane ...

seppur in una fase di transitoria gestione, vuole e deve essere collante, vuole essere presente per testimoniare la sua vicinanza a tutti i cittadini, deve essere presente per assicurare la presenza ...Mons. Bruno Marinoni, moderator curiae dell’arcidiocesi di Milano, afferma: “Poiché immaginiamo che questa nuova fase durerà a lungo, desideriamo avviare un dialogo costante con le comunità cristiane ...