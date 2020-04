Essere comunità è meglio che essere Unione (Di martedì 21 aprile 2020) L’Europa in questo momento avrebbe bisogno, molto probabilmente, di essere più comunità e meno Unione. L’idea di Unione è una meta troppo ambiziosa in una fase in cui prevalgono, ormai da tempo, gli egoismi nazionali e si perseguono più o meno credibili finalità autoreferenziali ad opera dei singoli Stati. Peraltro, una visione unitaria dell’appartenenza europea, al di là delle tante differenze destinate a emergere proprio nei momenti di crisi, è estranea a molte realtà, come quella tedesca, che hanno coltivato dimensioni federali; Guglielmo I e Guglielmo II hanno guidato un impero federale e neppure il Reich e le due Germanie hanno mai capito cosa realmente significasse una visione statuale unitaria che cancellasse le diverse Germanie.Considerazioni analoghe possono valere per i Paesi Bassi e per altre ... Leggi su iltirreno.gelocal Essere comunità è meglio che essere Unione

I religiosi che accusano la comunità Lgbt di essere la causa della pandemia

Coronavirus : Crimi - 'dobbiamo essere comunità unita e responsabile' (Di martedì 21 aprile 2020) L’Europa in questo momento avrebbe bisogno, molto probabilmente, dipiù comunità e meno. L’idea diè una meta troppo ambiziosa in una fase in cui prevalgono, ormai da tempo, gli egoismi nazionali e si perseguono più o meno credibili finalità autoreferenziali ad opera dei singoli Stati. Peraltro, una visione unitaria dell’appartenenza europea, al di là delle tante differenze destinate a emergere proprio nei momenti di crisi, è estranea a molte realtà, come quella tedesca, che hanno coltivato dimensioni federali; Guglielmo I e Guglielmo II hanno guidato un impero federale e neppure il Reich e le due Germanie hanno mai capito cosa realmente significasse una visione statuale unitaria che cancellasse le diverse Germanie.Considerazioni analoghe possono valere per i Paesi Bassi e per altre ...

TNannicini : L’UE???? vuole essere solo un mercato unico o una comunità di destino? Le scelte dei prossimi mesi ci daranno rispost… - AleLepri : @MASSolid1 @Lambretta801 @dm_gaetano @PaginaVox Tanto di cappello a B&B per essere stati i primi due a mettere sul… - Mancio1971Ma : @repubblica Proprio adesso su La7 stanno smentendo questa ipotesi perché non supportata Dai fatti. Puoi essere un… - gucciduo : ma come può un premio nobel sostenere che il virus possa essere stato modificato in laboratorio sovrapponendone del… - FedericaCarpin3 : RT @tomasomontanari: 'I musei (e in genere gli istituti culturali: archivi e biblioteche) devono tornare ad essere non solo depositi di ogg… -

Ultime Notizie dalla rete : Essere comunità «COMUNITA’ SIA ATTENTA A FAMIGLIE EA DONNE» 9 colonne