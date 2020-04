Coronavirus | ultime notizie – Continuano le indagini sulle Rsa lombarde | perquisito il

Leggi su open.online

Aosta, un bambino è nato positivo al coronavirus da madre contagiata ANSA Aosta: l'ospedale BeauregardAll'Ospedale Beauregard di Aosta, nella notte tra di giovedì e venerdì della scorsa settimana, è nato un bambino positivo al coronavirus da madre altresì positiva al Covid-19. La madre ha partorito con 38 di febbre e subito dopo il parto il neonato è stato sottoposto a tampone, che il giorno seguente ha dato il risultato del contagio. Lo si apprende da fonti Ansa. Al netto di questa situazione i reparti di ...