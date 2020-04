Coronavirus, negli Usa altri 1.433 morti in 24 ore. Contagio di massa in un carcere dell’Ohio: 2mila positivi. Uk, quella del 10 aprile settimana con più morti dal 2000. Grecia, focolaio in un centro per migranti (Di martedì 21 aprile 2020) Non si arresta l’espansione di Sars Cov 2 negli Stati Uniti. Nelle ultime 24 ore sono morte altre 1.433 persone secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University. I decessi da quando è esplosa l’epidemia sono oltre 42mila nel Paese. I contagi sono oltre 784mila. E diventa un caso il Contagio di massa all’interno di un carcere nell’Ohio, con quasi 2mila positivi tra reclusi e personale. Le vittime nel mondo hanno superato la soglia delle 170mila a fronte di quasi 2,5 milioni di contagi. I Paesi che registrano il maggior numero di vittime dopo gli Usa sono l’Italia, con 24.114 morti, e la Spagna, dove i decessi sono 21.282 e i casi di Contagio 204.178, mentre sono 82.514 i guariti. Cresce anche il numero dei contagi tra gli operatori sanitari: sono 31.700. Oggi il Governo ha comunque annunciato che i bambini dal 27 aprile potranno uscire per ... Leggi su ilfattoquotidiano Buoni spesa Coronavirus a Roma : saranno distribuiti anche negli uffici postali

Coronavirus - negli Usa altri 1.433 morti in 24 ore. Trump sospende l’immigrazione. Gran Bretagna - quella del 10 aprile settimana con più morti dal 2000

Coronavirus - la tv generalista cresce negli ascolti e attira i Millennials. Exploit dell’informazione (Di martedì 21 aprile 2020) Non si arresta l’espansione di Sars Cov 2Stati Uniti. Nelle ultime 24 ore sono morte altre 1.433 persone secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University. I decessi da quando è esplosa l’epidemia sono oltre 42mila nel Paese. I contagi sono oltre 784mila. E diventa un caso ildiall’interno di unnell’Ohio, con quasi 2mila positivi tra reclusi e personale. Le vittime nel mondo hanno superato la soglia delle 170mila a fronte di quasi 2,5 milioni di contagi. I Paesi che registrano il maggior numero di vittime dopo gli Usa sono l’Italia, con 24.114, e la Spagna, dove i decessi sono 21.282 e i casi di204.178, mentre sono 82.514 i guariti. Cresce anche il numero dei contagi tra gli operatori sanitari: sono 31.700. Oggi il Governo ha comunque annunciato che i bambini dal 27 aprile potranno uscire per ...

virginiaraggi : I Buoni Spesa di Roma Capitale, che abbiamo messo a disposizione per le famiglie più in difficoltà durante l’emerge… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, l'ospedale #Niguarda di Milano chiude una terapia intensiva per il calo negli ultimi giorni di nuovi… - Corriere : L'annuncio di Trump: «Sospendo l'immigrazione negli Usa» - confalonieriss : RT @emmevilla: ??#COVID?19: il lockdown è inutile, anzi, dannoso, dicono i contestatori. Ma uno studio di @imperialcollege spiega che chiud… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, negli Usa altri 1.433 morti in 24 ore. Contagio di massa in un carcere dell’Ohio: 2mila positivi. Uk, que… -