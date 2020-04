(Di martedì 21 aprile 2020) () – Un presupposto che naturalmente può rendere la posizione italiana più forte sui tavoli europei al fine di attivare tutti quegli strumenti che consentano al nostro Paese di beneficiare dei necessari aiuti e quindi ai cittadini “di avvertire l’efficace vicinanza dell’azione dell’Unione”. Soprattutto alla vigilia di un appuntamento cruciale come ileuropeo di giovedì prossimo, che può e deve rappresentare una svolta. Se infatti, comerimarcò già a fine marzo,”la Banca Centrale e la Commissione hanno assunto importanti e positive decisioni finanziarie ed economiche, sostenute dal Parlamento europeo, non lo ha ancora fatto ildei capi dei governi nazionali. Ci si attende che questo avvenga concretamente”. “Sono indispensabili -affermò ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Mattarella ha firmato il decreto elezioni #coronavirus - TV7Benevento : Coronavirus: Mattarella sente Conte e ministri in vista di Consiglio Ue/Adnkronos (2)... - Giovanni_Longo : RT @NatangeloM: Verso la riapertura - da Il Fatto Quotidiano #fase2 #riapertura #Mattarella @fattoquotidiano #quirinale #covid19 #corona… - MarceVann : RT @NatangeloM: Verso la riapertura - da Il Fatto Quotidiano #fase2 #riapertura #Mattarella @fattoquotidiano #quirinale #covid19 #corona… - leo_ragona : RT @NatangeloM: Verso la riapertura - da Il Fatto Quotidiano #fase2 #riapertura #Mattarella @fattoquotidiano #quirinale #covid19 #corona… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Mattarella

Il bianco e il nero si sono confusi in una serie di grigi accentuati dal braccio di ferro innescato dai Paesi del nord: Germania ed Olanda in testa, contro le richieste di Francia, Italia e Spagna: ...Soprattutto alla vigilia di un appuntamento cruciale come il Consiglio europeo di giovedì prossimo, che può e deve rappresentare una svolta. Se infatti, come Mattarella rimarcò già a fine marzo,"la ...